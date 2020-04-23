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Эксклюзив Эха 17:01, 23 апреля 2020

Редакция газеты «Ведомости» выступила с критикой нового исполняющего обязанности главного редактора издания А.Шмарова

В опубликованной колонке журналисты напоминают, в частности о конфликте с новым главредом, который удалил колонку, посвященную главе «Роснефти» Игорю Сечину, и переписал заголовок другой заметки об этой компании. Накануне сотрудники сообщили, что Шмаров, сославшись на недовольство Кремля, запретил публиковать опросы «Левада-центра» и критику поправок к Конституции об обнулении президентских сроков.

Действия нового руководства редакции подрывают доверие читателей к изданию и противоречат основным принципам, по которым газета работала с момента основания. Об этом «Эху» рассказал заместитель главного редактора «Ведомостей» Александр Губский.

««Ведомости» были основаны и 20 лет существовали на доверии и прозрачности. Здесь никогда не было за 20 лет ни скандалов, ни таких исходов. Потому что все решения, которые принимались, были прозрачные и понятные. Поэтому менеджменту было легко руководить, журналистам было легко писать, и читателям все было понятно», — сказал он.
В свое время, по словам А.Губского, как только стало известно о кандидатурах нового руководства, коллектив издания написал письмо к акционерам газеты. «В письме мы сразу обозначили — мы видим бэкграунд людей, которых пытаются назначить, и мы считаем, что они категорически не подходят «Ведомостям», к ее корпоративной культуре, и их деятельность приведет к деградации издания, что и происходит сейчас», — рассказал он.

Владельцы издания до сих пор не отреагировали на происходящее, отметил А.Губский, однако трудовой коллектив «честно продолжает исполнять свои обязанности».

Ситуация с газетой «Ведомости» обсуждается комиссией Совета по правам человека при Президенте по свободе информации и правам журналистов. По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, участники комиссии готовят заявление. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В данный момент в комиссии СПЧ по свободе слова и защите журналистов, куда я вхожу в состав, идет дискуссия. И в ближайшее время будет заявление, которое поддерживает ситуацию в газете», — сказал В.Соловьев.
По словам главы СЖР, в ситуации с газетой «Ведомости» прослеживаются признаки цензуры, законодательно запрещенной в России.

«Цензура у нас по Конституции запрещена, и нам приходится напоминать. Ситуация в «Ведомостях» очень близка к тому, что можно назвать цензурой», — сказал он.

По мнению одного из авторов закона «О СМИ», доктора юридический наук Михаила Федотова, действия главреда нельзя назвать цензурой, так он несет ответственность за содержание издания. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что сейчас и.о. главред («Ведомостей») давал определенные запреты, о чем писать, о чем не писать, — это не акт цензуры. В редакции главный редактор несет ответственность за содержание СМИ, и он определяет, о чем газета будет писать, а о чем нет», — сказал он.

Однако добавил М.Федотов, нужно иметь в виду, что есть права журналистов. «И каждый журналист имеет право излагать в публикациях, которые идут за его подписью, то, что он считает нужным. Это право ему гарантировано законом. Я уж не говорю о Конституции. Что касается цензуры, она не может исходить от главреда. Она может исходить от любого другого лица: от государственного органа или чиновника», — отметил он.

Ранее редакция «Ведомостей» опубликовала колонку, в которой раскритиковала политику руководства. Накануне и.о. главного редактора Андрей Шмаров запретил журналистам использовать в материалах данные «Левада-центра», сославшись на недовольство в администрации президента.

По мнению М.Федотова, вероятность требования, поступившего из Кремля, крайне мала, а рекомендации ни к чему не обязывают руководство редакции.

«Если из администрации президента поступило указание, чтобы газета не ссылалась на какой-либо источник, не писала о чем-то, то это в чистом виде акт цензуры. Но насколько я знаю, в администрации такие вещи не допускают. Просто они могут посоветовать, а советы — это не цензура», — сказал он.

При этом Михаил Федотов подчеркнул, что независимость и плюрализм СМИ – это вопрос национальной безопасности, и всякий, кто посягает на это, является государственным преступником.



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