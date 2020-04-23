Z Архив новостей новости
5 6 6 391
16:33, 23 апреля 2020

Дело о применении насилия к силовикам и хулиганстве на митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК

Дело о применении насилия к силовикам и хулиганстве на митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте главного управления СК. По версии следствия, неустановленные участники акции, «не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности», применили насилие к полицейским и бойцам Нацгвардии. В итоге 13 силовиков получили травмы. Подозреваемых в уголовном деле пока нет.
В ходе акции протеста 20 апреля жители Владикавказа протестовали против «режима самоизоляции». Они потребовали также отставки главы Северной Осетии Вячеслав Битарова. 69 человек были задержаны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 апреля Поздравить…

5 587 6 5383 18.04
Блоги

Рожденные 20 апреля Поздравить…

5 268 6 5094 20.04
Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6885 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 91 6 12605 16.04
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 87 6 7310 20.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 485 6 52219 17.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 9116 16.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 401 6 52856 22.04
Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить московскую систему цифровых пропусков на все регионы Это позволит администрировать принятые меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией…

5 40 6 27589
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 73854 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Явка с повинной, как и было сказано Реакция российской власти на увековечивание памяти российского политика не поддается объяснению…

5 274 6 43282 08:26
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5920 18.04
8читать ;смотреть
Голосование
5 38 6 6586 21.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 50 6 9025 21.04
Блоги

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 53 6 10344 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 147 6 28634 20.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Цифровые пропуска могут появиться еще в 21-м российском регионе. Об этом говорят в Минкомсвязи В первой очереди будут 7 областей Центрального федерального округа. Это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области

5 6 6 31974
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Собянин понимает масштаб проблемы и качество человеческого материала в ментовке. Он с этим собирается бороться всеобщей цифровизацией, исключая мента из процесса. И дальше у него возникает гигантская проблема…

5 144 6 122753 18.04
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 38 6 6715 21.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 191 6 710519 17.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 69 6 179877 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8474912
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4457808

Сегодня в эфире