Дело о применении насилия к силовикам и хулиганстве на митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК

Дело о применении насилия к силовикам и хулиганстве на митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте главного управления СК. По версии следствия, неустановленные участники акции, «не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности», применили насилие к полицейским и бойцам Нацгвардии. В итоге 13 силовиков получили травмы. Подозреваемых в уголовном деле пока нет.

В ходе акции протеста 20 апреля жители Владикавказа протестовали против «режима самоизоляции». Они потребовали также отставки главы Северной Осетии Вячеслав Битарова. 69 человек были задержаны.