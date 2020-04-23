Бывший депутат ГД Денис Волчек и бизнесмен Зураб Плиев стали фигурантами уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсант» без указания источников. Информацию подтверждают собеседники РБК в Следственном комитете. Издания утверждают, что Волчек и Плиев пообещали предпринимателю помочь избежать уголовного преследования за 8 миллионов рублей. РБК уточняет, что этого бизнесмена зовут Андрей Розов. По данным СПАРК, это полный тезка экс-совладельца банка «Ренессанс», к которому у АСВ были претензии на 7 миллиардов рублей.