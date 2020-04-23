Производители водки попросили не запрещать в России чекушки

Новый ГОСТ исключает использование малых емкостей для разлива крепкого алкоголя.

Компания «Башспирт», которая производит водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость», обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ. Согласно которому из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в бутылках объемом менее пол— литра. В частности, пропадут с прилавков популярные в народе емкости объемом в 250 и 375 миллилитров. Что связано с новым стандартом разлива, сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что у ряда предприятий на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства. Кроме того, запрет чекушек приведет к колоссальным затратам на переоборудование линий разлива. Экономически невыгодным отказ от небольших бутылок назвали также в компании «Татспиртпром», которая выпускает водку «Ханская» и «Русская валюта»

Напомним, что обновленный ГОСТ вступает в силу с 1 июля.