ФАС обещает провести проверки торговых сетей и поставщиков лимонов

По данным ведомства, в некоторых сетях лимоны подорожали на 500%. Резкий рост цен объясняют сокращением импорта на 40% и повышенным спросом.
2020-04-23T16:04:00+03:00
2020-04-23T16:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 23 апреля 2020
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