Глава МВД Ливии обвинил российскую ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

Фахти Башаг утверждает, что наемники использовали нервно-паралитический газ против сил правительства национального согласия, признанного мировым сообществом в качестве законных властей. По утверждениям ливийского министра внутренних дел, инцидент произошел на юге Триполи. При этом он не уточнил, когда именно, по его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» применили химическое оружие и к каким последствиям это привело.

В Москве эти обвинения пока что не прокомментировали. При этом ранее в Кремле отрицали, что в Ливии присутствуют российские войска. Президент Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что если там и присутствуют российские наемники, то они не представляют интересы государства. Таким образом он ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который утверждает, что несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» борются в Ливии против правительства национального согласия на стороне армии маршала Халифы Хафтара.

Гражданская война в Ливии продолжается уже 9 лет. Она разгорелась после свержения Муаммара Каддафи.