Минздрав Дагестана утверждает, что заболевшие медсёстры в центральной больнице в Дербенте занимались самолечением и самовольно разместились в подсобном помещении медучреждения. При этом заведующая инфекционным отделением больницы отстранена от работы.

По итогам проверки выяснилось, что медсестры центральной городской больнице Дербента самовольно заняли комнату для хранения постельного белья. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана, добавив, что медработники занимались самолечением. Заявление представителей ведомства приводит газета РБК. Информацию о том, что медсестры массово заразились коронавирусом, чиновники назвали неправдой – по их словам, у заболевших есть лишь симптомы ОРВИ и они взяты под наблюдение врачей. Похожую версию со слов главврача больницы привел у себя в инстаграме глава администрации Дербента Хизри Абакаров. По его словам, женщин перевели в хорошие палаты, а заведующую инфекционным отделением отстранили от должности. Еще двое врачей получили выговоры.

Скандал разгорелся накануне после того, как интернет-издание Baza опубликовало видео из помещения, где раньше сушилось белье. В тесной комнате под капельницами лежали несколько медработниц, а снимавшая ролик женщина жаловалась на плохие условия, включая холод, и говорила, что в это помещение их «загнали».

По данным издания «База», заразились 8 сотрудников больницы в Дербенте. Их анализ на коронавирус еще не готов.