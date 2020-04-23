Примерно половина москвичей придерживается режима вынужденной изоляции и остаются дома

Индекс самоизоляции от компании «Яндекс» составляет 3,1. Вчера в это же время этот показатель был равен 3,2. Это достаточно низкий показатель. Среднее значение уровня городской оценивается по шкале от 0 до 5, где 5 – это полное отсутствие людей на улице.
2020-04-23T16:02:00+03:00
2020-04-23T16:02:22+03:00
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16:02, 23 апреля 2020
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