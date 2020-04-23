Пациентам с подозрением на коронавирус не придется самим оплачивать лечение, если их госпитализировали не по скорой помощи, — сообщает Департамент здравоохранения Москвы, комментируя сообщения ряда СМИ. Столичные власти подчеркивают, что медицинская помощь будет предоставляться бесплатно, по полису ОМС.
2020-04-23T16:01:00+03:00
2020-04-23T16:01:48+03:00
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16:01, 23 апреля 2020
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