Пациентам с подозрением на коронавирус не придется самим оплачивать лечение, если их госпитализировали не по скорой помощи, — сообщает Департамент здравоохранения Москвы, комментируя сообщения ряда СМИ. Столичные власти подчеркивают, что медицинская помощь будет предоставляться бесплатно, по полису ОМС.