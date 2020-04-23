Сервис видеоконференций Zoom сообщил, что количество ежедневных пользователей за месяц выросло на 50% и сейчас составляет 300 миллионов. Между тем, некоторые крупные компании, в том числе Google, уже отказались от использования сервиса из соображений безопасности. Zoom подозревают в незаконном разглашении личной информации. Компания пообещала решить проблемы с безопасностью и на этой неделе выпустит обновление с новым шифрованием, — передает «Коммерсантъ».