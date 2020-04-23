Россия заняла шестое место в мире по приросту миллиардеров за 10 лет

По оценке журнала Форбс, сейчас в России 99 человек, состояние которых оценивается в миллиард долларов или выше. В число знаковых новых миллиардеров Форбс внес Татьяну Бакальчук, генерального директора онлайн-магазина Wildberries.

На первом месте в списке – Китай. За десять лет там появилось 325 новых миллиардеров. На втором месте США, на третьем – Германия.