Набиуллина: У российских банков есть ресурсы на поддержку экономики

Запас капитала составляет около пяти триллионов рублей, — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время совещания с участием президента. По словам Набиуллиной, банки способны принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и при этом продолжать кредитование. Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов — меньше, чем за месяц банки получили заявок на реструктуризацию больше, чем за весь прошлый год.
2020-04-23T15:31:00+03:00
2020-04-23T15:31:46+03:00
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15:31, 23 апреля 2020
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