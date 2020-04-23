Набиуллина: У российских банков есть ресурсы на поддержку экономики

Запас капитала составляет около пяти триллионов рублей, — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время совещания с участием президента. По словам Набиуллиной, банки способны принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и при этом продолжать кредитование. Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов — меньше, чем за месяц банки получили заявок на реструктуризацию больше, чем за весь прошлый год.