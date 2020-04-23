Правительство обещает малому и среднему бизнесу безвозмездно выделить более 80 миллиардов рублей

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эти средства компании смогут направить на выплату зарплат, а также на решение других неотложных задач. По оценке Минфина, за 2 месяца поддержкой смогут воспользоваться около одного миллиона организаций, получить деньги можно при условии, что компания сохранит не менее 90% работников по сравнению с мартом.

Мишустин также сообщил, что крупные компании смогут воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат. На эти цели выделят 3,5 миллиарда рублей, — сообщает РИА.