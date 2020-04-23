Цены на нефть сегодня растут на фоне угроз президента США Дональда Трампа против Ирана

Июньские фьючерсы — или контракты на поставки нефти – в ходе торгов росли более чем на 10-15%. Так, на пике баррель сырья марки Brent на лондонской бирже стоил 23 доллара. Фьючерс американской марки WTI превышал цену в 16 долларов за баррель. Впрочем, сейчас котировки немного откатываются. Баррель нефти марки Brent растет только на 7% и превышает стоимость в 21,5 долларов. Цена WTI же увеличивается по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 11%: за баррель этой марки дают чуть более 15 долларов. Тем не менее, сырьевые котировки продолжают восстанавливаться после двухдневного обвала. По словам экспертов, такой рост спровоцирован ростом напряженности на Персидском заливе и заявлениями Трампа по поводу Ирана, однако они полагают, что такое поведение цен временное. На котировки, по их мнению, продолжат влиять снижение спроса на нефть и пандемия коронавируса.

Сам американский президент накануне в своем твиттере сообщил, что отдал приказ уничтожать иранские патрульные катера, если они будут опасно сближаться с американскими кораблями. Это заявление Трампа прозвучало на фоне данных Вашингтона о том, что 11 катеров спецслужб Исламской республики провоцировали судна ВМС США и береговой охраны.

В начале недели сырьевые цены существенно обвалились, а стоимость майского фьючерса марки WTI и вовсе достигла отрицательных значений – почти минус 40 долларов за баррель. Это означало необходимость доплачивать за поставку и хранение нефти.