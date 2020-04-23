Регионы подключаются к системе выдачи электронных пропусков в период пандемии

В Свердловской области в ближайшее время намерены ввести пропускную систему, чтобы усилить работу режима самоизоляции режим.

Пропускной режим уже точно введут в Свердловской области на майские праздники. Также будут введены дополнительные меры контроля. Об этом на брифинге рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Система будет введена на период майских праздников, с 1 мая по 10 мая. Главная задача, которую ставят власти — чтобы эти дни прошли в условиях максимальной изоляции. Подробности будут озвучены в пятницу после заседания оперативного штаба, на котором обсудят пропускной режим

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Креков отметил, что выезжать на дачу в майские праздники свердловчанам не запретят. Здесь власти рассчитывают на разумность граждан. Будет работать группа предприятий, которая работает непрерывно. Остальных просят максимально соблюдать изоляцию.

Отмечу, что Свердловская область один из регионов, которые подали заявки в Минкомсвязи на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. В общей сложности это 21 регион.