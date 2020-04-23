Сотрудники газеты Ведомости обвинили нового главного редактора издания Шмарова в цензуре и подрыве доверия к изданию.

Сотрудники газеты Ведомости обвинили нового главного редактора издания Андрея Шмарова в цензуре и подрыве доверия к изданию.

Удаление критической колонки о главе Роснефти Игоре Сечине, переписывание заголовка еще одной статьи о компании. Это далеко не все решения, которыми отметился новый главный редактор газеты Ведомости Андрей Шмаров. Он вчера запретил публикацию опросов Левада-центра и критику поправки в конституцию об обнулении президентских сроков Путина. Такие действия нового главреда грубо нарушают редакционную политику издания и грозят тем, что оно станет зависимым и управляемым, а читатели перестанут ему доверять. Об этом коллектив Ведомостей написал днём в редакционной колонке. Она появилась вскоре после отказа Кремля комментировать внутреннюю редакционную политику газеты. Сотрудники Ведомостей напомнили: прозрачность и доверие 20 лет пока выходит газета были одним из главных критериев работы. И определяли независимость издания. В нем никогда не было запрета на публикацию общественно важной информации – если журналисты могли её подтвердить. Однако с приходом Шмарова ситуация в корне изменилась. А это может привести к деградации качественного СМИ, убеждён коллектив Ведомостей.

Шмарова назначили исполнять обязанности главного редактора газеты в марте. Журналисты «Ведомостей» просили новых владельцев — Константина Зятькова и Алексея Голубовича — назначить на эту должность сотрудницу издания Анфису Воронину, но им отказали.