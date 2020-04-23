В больнице Златоуста выявлено более сорока случаев заражения коронавирусом местных пациентов и врачей – СМИ

В больнице Златоуста выявлено более сорока случаев заражения коронавирусом местных пациентов и врачей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник издания Znak.com Александр Дыбин.

«Там за сутки 44 случая заражения коронавирусом – это пациенты и врачи местной больницы. Источником заболевания стала одна из пациенток с онкологией, которая лечилась в стационаре, она одна заразила такое количество врачей и своих соседей по онкологическому отделению. На данный момент больница закрыта на карантин, там все обрабатывается. Всех, у кого подтвердился этот диагноз, перевели в другой корпус и там изолировали», — сказал он.

А.Дыбин отметил, что в местной больнице будет проведена проверка.

«В город направлена комиссия Роспотребнадзора, которая будет разбираться в причинах. Власти уже комментировали эту историю и сказали, что там были нарушения именно со стороны врачей, которые не соблюдали меры предосторожности при транспортировке пациентов. Кроме того, туда направили врачей, которые компенсируют потерю тех, кто сейчас лечится», — заключил он.