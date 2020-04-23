Из-за наплыва дачников в период карантина в Подмосковье становится все больше лесных пожаров – Гринпис

Из-за наплыва дачников в период карантина в Подмосковье становится все больше лесных пожаров. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин.

«Люди едут загород в полной уверенности, что надо поджечь траву. Московская область и все соседние области, а на самом деле, вся страна у нас полыхают каждую весну. Абсолютно все пожары вызваны деятельностью людей, в весенний период нет естественных пожаров. В этом году аномальные условия по погоде из-за бесснежной теплой зимы, соответственно у нас очень сухие торфянники. Любой поджог на торфе приводит к тому, что земля начинает гореть, тлеть, и это требует длительной работы по тушению. Плюс наложились карантинные меры, когда люди устремились преждевременно на дачи, соответственно, это создало опасные условия, в которой лесной охране, пожарной охране сложно справляться», — сказал он.

Г.Куксин также добавил, что из-за ограничений, волонтерам сложнее принимать участие в противопожарной деятельности.