В Челябинской области зафиксирован очаг коронавирусной инфекции, который дал около полусотни заболевших

Вспышка отмечена в одном из корпусов городской больницы Златоуста. Разбирался

Всего за сутки в Челябинской области было отмечено 57 новых случаев заболевания коронавирусом. 44 из них пришлись на городскую больницу №1 города Златоуст. Как отметил губернатор области Алексей Текслер, массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Текслер также не исключил, что по данному случаю возможно появление новых подтвержденных случаев заражения. В данный момент корпус больницы в закрыт на карантин. А в Златоуст дополнительно направлены врачи из области.

Как сообщил ранее сайт U74.RU, главврач больницы Андрей Карпов был уволен за резкую критику Минздрава. По его словам, в медучреждении имеется острая нехватка средств защиты от коронавирусной инфекции. Из-за чего заразились два врача больницы. В то же время в региональной прессе отмечают, что сейчас медики Челябинской области обеспечены средствами защиты в полном объеме.

Почему случилось заражение в больнице Златоуста – выяснится во время служебного расследования.