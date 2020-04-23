Уголовное дело по факту применения насилия к силовикам на митинге во Владикавказе передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту применения насилия к силовикам во время митинга во Владикавказе передано в центральный аппарат Следственного комитета. Это поручение Александра Бастрыкина, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Участники митинга, в частности, выступили против режима вынужденной изоляции. Они жаловались на то, что им нечем кормить семьи. Звучали и требования об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Акция закончилась разгоном протестующих и задержаниями, — напоминает «Коммерсантъ».
2020-04-23T14:34:00+03:00
2020-04-23T14:34:58+03:00
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14:34, 23 апреля 2020
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