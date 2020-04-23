Управление делами президента просит о господдержке для подведомственных организаций в связи с коронавирусом, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве. В частности, отметил он, управление просит об отсрочке по налогам и страховым взносам на срок не менее 6-ти месяцев, а также о введении моратория на проверки.
2020-04-23T14:33:00+03:00
2020-04-23T14:33:39+03:00
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14:33, 23 апреля 2020
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