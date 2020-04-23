Редакция «Ведомости» опубликовала заявление с критикой нового исполняющего обязанности главредактора издания Шмарова

Редакция газеты «Ведомости» опубликовала заявление с критикой нового исполняющего обязанности главного редактора издания Андрея Шмарова. Журналисты пишут, что действия Шмарова по изменению редакционной политики «Ведомостей» подрывают доверие к изданию. «Это будет газета с прежней вывеской, но принципиально иным содержанием», — конец цитаты. Журналисты вновь предложили собственникам назначить главным редактором Анфису Воронину.
2020-04-23T14:30:00+03:00
2020-04-23T14:32:50+03:00
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14:30, 23 апреля 2020
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