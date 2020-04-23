Песков: Кремль не может и не собирается вмешиваться в редакционные дела того или иного СМИ

Кремль не может и не собирается вмешиваться в редакционные дела того или иного СМИ, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя конфликт в редакции «Ведомостей». Песков, по его словам, не знает, кто из администрации президента мог дать рекомендации новому и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрею Шмарова ввести цензурные ограничения. Кстати, Шмаров сообщил редакции «Ведомостей», что полностью разделяет мнение Пескова.