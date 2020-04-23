«Агора» требует от губернаторов включить гарантию удаления собранных за время карантина личных данных в свои указы

Правозащитная группа «Агора» требует от губернаторов включить гарантию удаления собранных за время карантина персональных данных в свои указы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Агоры» Павел Чиков.

«Есть требование федерального закона о персональных данных, что собранные данные должны удаляться через месяц после того как потребность в них перестала существовать. Ни в одном нормативном акте ни в указе Сергея Собянина, ни в постановлениях и распоряжениях региональных губернаторов нет гарантии, этого удаления персональных данных. Поэтому мы решили обратиться к каждому губернатору персонально с просьбой внести гарантию в свои постановления», — сказал он.

П.Чиков подчеркнул, что правозащитники будут следить «за всеми случаями утечек собранных данных, всеми случаями незаконного использования, сливов сведений о медицинских диагнозах и так далее».

По словам адвоката, в «Агору» поступает большое количество жалоб граждан на сбор персональных данных.

«Одним из самых вопросов, вызывающих наибольшую негативную реакцию со стороны россиян в связи с коронавирусом, является идея цифровых пропусков, системы распознавания лиц для тех, кто выходит из квартир, имея предписание о запрете на выход. Теперь все чаще мы получаем обращения людей, которые жалуются, что их фотографируют приезжающие врачи скорой помощи, сотрудники аэропортов или санитарные врачи аэропортом, когда они приезжают из заграницы или передвигаются по стране», — заключил он.