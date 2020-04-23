В Подмосковье растет число лесных пожаров. Экологи винят в этом, в том числе, и ограничительные меры

Как пояснил «Эху» глава противопожарного отдела российского офиса «Гринпис» Григорий Куксин, многие москвичи отправились в область отдыхать, и это усилило проблему возгораний.

Куксин добавил, что из-за ограничительных мер волонтерам сложнее принимать участие в противопожарной деятельности.