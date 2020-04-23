Петербуржцы подали коллективный иск к губернатору города Александру Беглову

Они оспаривают ограничения и запреты, которые ввел Смольный.

Более двух десятков горожан требуют признать недействительным постановление, в котором власти перечислили все запреты, которые действуют в городе во время режима повышенной готовности. Таким образом если Петербургский городской суд удовлетворит иск, то документ вместе со всеми изменениями и дополнениями, которые сделали в нём в течение последних недель, потеряет силу. В частности, перестанет действовать запрет на работу гостиниц и общепита, посещение парков и массовых мероприятий. При этом авторы обращения не отрицают опасность инфекции, а напротив, призывают граждан соблюдать все меры самоизоляции и карантина. Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев рассказал «Эху», что с помощью иска заявители лишь хотят устранить правовую неопределённость, которую власти создали для общества. Чиновники ограничили права граждан, но не предложили им никакой компенсации, уверен юрист.

Ранее подобный иск подали жители Москвы против мэра Сергея Собянина. По мнению авторов документа глава города не имеет права ограничивать передвижение горожан без режима чрезвычайной ситуации.