В России второй день подряд снижается число новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки оно составило 4774. Всего заболевших по стране более 62,5 тысяч. Почти 34 тысячи случаев зарегистрированы в Москве. Здесь также вторые сутки подряд фиксируется снижение числа новых заражений, однако, как говорят в столичном оперативном штабе, возросло количество госпитализаций. За последний день, как передает агентство «Москва», в больницы были доставлены почти 2 тысячи человек.