В России второй день подряд снижается число новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки оно составило 4774. Всего заболевших по стране более 62,5 тысяч. Почти 34 тысячи случаев зарегистрированы в Москве. Здесь также вторые сутки подряд фиксируется снижение числа новых заражений, однако, как говорят в столичном оперативном штабе, возросло количество госпитализаций. За последний день, как передает агентство «Москва», в больницы были доставлены почти 2 тысячи человек.
2020-04-23T14:07:00+03:00
2020-04-23T14:08:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:07, 23 апреля 2020
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