Коллектив газеты «Ведомости» обвинил своего руководителя в подрыве доверия к изданию

В статье, которая появилась сегодня на сайте «Ведомостей», сотрудники газеты считают, что действия Андрея Шмарова ведут к деградации качестственного СМИ. Авторы публикации напомнили, что исполняющий обязанности главного редактора без согласования с журналистами менял заголовок у статьи о «Роснефти», а также снимал с сайта публикацию с оценкой деятельности главы нефтяной компании Игоря Сечина.

Накануне сотрудники газеты обвинили Шмарова в цензуре из-за запрета на публикации материалов, которые основаны на опросах «Левада-центра», а также критических замечаний о поправках в Конституцию. В обращении к новым собственникам издания коллектив предлагает рассмотреть другие кандидатуры на должность главного редактора «Ведомостей».