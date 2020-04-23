На майские праздники в Свердловской области введут режим пропусков для контроля за передвижениями жителей

Еще в 21 регионе система вскоре начнет работать на постоянной основе.

Пропускной режим показал свою эффективность – многие регионы собираются перенять успешный опыт тех, кто его уже опробовал. Правда, в Свердловской области ввести такую систему пока хотят только на майские, чтобы праздничные гуляния не переломили намечающуюся положительную тенденцию на снижение заболеваемости. Власти поставили задачу обеспечить максимальную изоляцию и сейчас прорабатывают все технические аспекты. Но планируют ли они продлить режим и после праздников, пока неизвестно.

При этом другие регионы работают над тем, чтобы запустить систему на постоянной основе. Федеральную платформу по выдаче цифровых пропусков черед портал госуслуг вот-вот внедрят в 21 субъекте России. Первыми к опробованной в Подмосковье системе подключатся семь областей Центрального федерального округа, а со следующей недели 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

В Москве действует своя система. Столичный мэр Сергей Собянин ранее предложил ввести пропускной режим во всей стране.



Как пояснил Собянин, это нужно в первую очередь для того, чтобы не рубить связи между регионами, чтобы контролировать потоки и понимать, кто и как перемещается по стране.

Планов обязать все регионы ввести пропускную систему власти пока не озвучивали. В Кремле отметили, что решение о распространении этой практики на всю страну должны принимать в оперативном штабе правительства.



Московский опыт мог бы помочь улучшить ситуацию в крупных городах, считает директор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Викулов считает, что в регионах растут темпы заболеваемости коронавирусом. И в первую очередь потому, что граждане не следуют призывам соблюдать режим изоляции, добавил эксперт.



Международная группа «Агора» совместно с организаций по защите прав в интернете «Роскомсвобода» намерены отслеживать злоупотребления в связи с системой пропусков, сбора персональных данных и прочими мерами по борьбе с коронавирусом. Как сказал «Эху» глава «Агоры» Павел Чиков, недавние нововведения вызывают у россиян опасения и негатив. Чиков напомнил, что федеральный закон требует от властей удалять собранные сведения, когда потребность в них отпадает.