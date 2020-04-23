В Кремле не считают обоснованными претензии к Китаю по сокрытию данных о распространении коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не видели никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что для преодоления кризиса России необходимо находиться «в контакте с китайскими партнерами».

«Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и для каждой страны в отдельности. Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и для постепенного вывода мировой экономики из кризиса необходимы совместные скоординированные усилия. Именно поэтому мы находимся в полном контакте с нашими китайскими партнерами», — заключил он.

Ранее стало известно, что американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом, нанесенным коронавирусом. Согласно завялению генерального прокурора штата, «китайское правительство обмануло весь мир, умолчав об опасности коронавируса и ничего не сделало, чтобы остановить эпидемию, и должно нести ответственность за свои действия».