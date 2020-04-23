Власти утверждают, что в России замедлился рост числа заражений коронавирусом

За прошедшие сутки выявлены 4774 новых случая. Таким образом, в стране почти 63 тысячи инфицированных, — сообщается на сайте федерального штаба Стопкоронавирус.рф. большинство новых заболевших в Москве. Впрочем, и в столице, судя по официальным сообщениям, заболеваемость падает второй день подряд.

Одновременно столичный оперативный штаб сообщает о росте госпитализаций с подозрением на коронавирус. Сегодня госпитализировано 1900 человек. Еще четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, — напоминает ТАСС.