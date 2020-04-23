Кремль утверждает, что не вмешивался и не будет вмешиваться в редакционную политику СМИ

Власти заинтересованы в том, чтобы на российском медиарынке были «классные издания с талантливыми коллективами», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров якобы получил указания из администрации президента избегать ряда тем. Песков говорит, что не знает, от кого Шмаров мог получить такие рекомендации.
2020-04-23T13:32:00+03:00
2020-04-23T13:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 23 апреля 2020
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