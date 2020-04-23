Китай решил выделить ВОЗ еще 30 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса

В Пекине подчеркивают, что подобный вклад отражает поддержку ВОЗ и доверие китайского правительства и народа этой организации.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ, которая, как считают в Вашингтоне, слишком поздно предупредила мировое сообщество о серьезности угрозы коронавируса. По словам Трампа, США ежегодно платили ВОЗ от 400 до 500 миллионов долларов.