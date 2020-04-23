Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности по собственному желанию

Это связано с просчетами в организации борьбы с коронавирусом, что привело к инфицированию курсантов, — уточнили в Министерстве обороны. Как писало питерское издание «Фонтанка», вспышка коронавируса в академии была 16-го апреля. Первыми заболели иностранные студенты, а на следующий день коронавирус обнаружили у курсантов, которые участвовали в репетиции Парада Победы.