Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности по собственному желанию

Это связано с просчетами в организации борьбы с коронавирусом, что привело к инфицированию курсантов, — уточнили в Министерстве обороны. Как писало питерское издание «Фонтанка», вспышка коронавируса в академии была 16-го апреля. Первыми заболели иностранные студенты, а на следующий день коронавирус обнаружили у курсантов, которые участвовали в репетиции Парада Победы.
2020-04-23T13:31:00+03:00
2020-04-23T13:31:46+03:00
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13:31, 23 апреля 2020
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