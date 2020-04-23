Путин никак не обозначил свою позицию по амнистии в честь 75-летию победы – Песков

Президент Владимир Путин никак не обозначил свою позицию по амнистии в честь 75-летию победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии, поэтому я не могу вам сказать. Но, насколько мне известно, каких-либо официальных инициатив до сих пор на этот счет не было», — сказал он.