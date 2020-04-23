Связь с верующими в месяц Рамадан будет поддерживаться в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса — Аббясов

Связь с верующими в священный месяц Рамадан будет поддерживаться в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

«Мы понимаем, что у нас будет особенный Рамадан в этом году из-за пандемии коронавируса. Вот уже больше месяца мусульмане не могут посещать мечети, но при этом службы в мечетях идут, там имам и служащие мечети, но посторонних людей нет. Конечно, мы не потеряли связи с нашими верующим, у нас успешно получалось выйти с ними на онлайн-контакт. Пятничные проповеди мы перевели в онлайн-режим и любой желающий мог подключиться к соцсети и слушать проповеди. Это мы делаем уже на протяжении месяца и, скорей всего, месяц Рамадан мы так и проведем, так как те меры, которые сегодня предприняты до 30 апреля, скорее всего, будут продлеваться», — сказал он.

Месяц поста Рамадан начинается в этом году 24 апреля. Ранее власти Саудовской Аравии предупредили, что из-за эпидемиологических ограничений мусульмане не смогут попасть в Большую мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине, доступ туда закрыт с конца марта. Верующих призывают молиться дома.