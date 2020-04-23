Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 13:07, 23 апреля 2020

Связь с верующими в месяц Рамадан будет поддерживаться в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса — Аббясов

Связь с верующими в священный месяц Рамадан будет поддерживаться в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
«Мы понимаем, что у нас будет особенный Рамадан в этом году из-за пандемии коронавируса. Вот уже больше месяца мусульмане не могут посещать мечети, но при этом службы в мечетях идут, там имам и служащие мечети, но посторонних людей нет. Конечно, мы не потеряли связи с нашими верующим, у нас успешно получалось выйти с ними на онлайн-контакт. Пятничные проповеди мы перевели в онлайн-режим и любой желающий мог подключиться к соцсети и слушать проповеди. Это мы делаем уже на протяжении месяца и, скорей всего, месяц Рамадан мы так и проведем, так как те меры, которые сегодня предприняты до 30 апреля, скорее всего, будут продлеваться», — сказал он.
Месяц поста Рамадан начинается в этом году 24 апреля. Ранее власти Саудовской Аравии предупредили, что из-за эпидемиологических ограничений мусульмане не смогут попасть в Большую мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине, доступ туда закрыт с конца марта. Верующих призывают молиться дома.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 апреля Поздравить…

5 581 6 5294 18.04
Блоги

Рожденные 20 апреля Поздравить…

5 268 6 5036 20.04
Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6857 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 91 6 12431 16.04
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 87 6 7232 20.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 469 6 52191 17.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 9094 16.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 391 6 51571 22.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

О пандемии-2020: пасхальные размышления Нас уничтожают по единственному признаку – человек. Мы – даже не враги; мы – то, что подлежит уничтожению. Это единственное, что нас объединяет…

5 102 6 50876 16.04
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Явка с повинной, как и было сказано Реакция российской власти на увековечивание памяти российского политика не поддается объяснению…

5 196 6 26403 08:26
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 73821 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5915 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 50 6 8903 21.04
Голосование
5 34 6 6185 21.04
Блоги

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 53 6 10317 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 147 6 28598 20.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Цифровые пропуска могут появиться еще в 21-м российском регионе. Об этом говорят в Минкомсвязи В первой очереди будут 7 областей Центрального федерального округа. Это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области

5 4 6 19802
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Собянин понимает масштаб проблемы и качество человеческого материала в ментовке. Он с этим собирается бороться всеобщей цифровизацией, исключая мента из процесса. И дальше у него возникает гигантская проблема…

5 144 6 121455 18.04
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 31 6 6090 21.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 191 6 709406 17.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 67 6 178201 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8474541
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4457539

Сегодня в эфире