США намерены добиваться ядерного разоружения Северной Кореи независимо от того, кто находится у власти в Пхеньяне

Американские власти намерены добиваться ядерного разоружения Северной Кореи независимо от того, кто находится у власти в Пхеньяне. Об этом сказал в интервью американскому телеканалу Фокс Ньюс госсекретарь США Майкл Помпео. Таким образом он прокомментировал слухи о возможном ухудшении здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Точных данных о его самочувствии нет, однако, по некоторым сведениям, сестра лидера КНДР сейчас принимает часть политических решений, — рассказал «Эху» корреспондент агентства ТАСС в Японии Василий Головнин.

Головнин отметил, что даже в северокорейских СМИ пока не выходит никаких публикаций о вожде.

В Южной Корее утверждают, что жизнь у северных соседей сейчас идет в обычном режиме. Никаких признаков экстренной ситуации в Сеуле не наблюдается.