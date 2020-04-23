Группа петербуржцев подала коллективный иск из-за ограничений в связи с коронавирусом

При этом они не требуют отменить запреты, а лишь добиваются, чтобы те носили законный характер, — пояснили агентству Интерфакс адвокаты истцов. Таким образом, более 20-ти жителей города хотят привлечь внимание, в первую очередь, правительства, к тому, что в стране или отдельных регионах необходимо ввести специальный режим ЧП или ЧС – только в таком случае будут законными запреты для граждан и в то же время будет гарантирована компенсация ущерба в связи с введением такого режима, — говорят защитники.