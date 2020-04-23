Власти США приступили к расследованию утечек о ходе переговоров России с ОПЕК

По их данным, некоторые участники нефтяного рынка могли иметь доступ к инсайдерской информации и за счет этого заработать на колебаниях цен.

Расследованием возможной утечки с мартовских переговоров России и ОПЕК занялась американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Подозрения властей США вызвали некоторые сделки, которые позволили трейдерам заработать на изменениях нефтяных цен сотни миллионов долларов. Данные свидетельствуют о том, что некоторые участники рынка могли знать детали стратегии, которой будет придерживаться Москва на переговорах. Имена фигурантов расследования не называются, но источники агентства Bloomberg подчеркивают, что речь не идет о российских чиновниках или гражданах США. Тем не менее, подозреваемые могли иметь связи с Кремлем. До этого у них не было истории торговли фьючерсами, утверждают источники. В расследовании также участвуют ФБР и Госдеп.

Нефтяные котировки резко обрушились в марте после начала ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Спустя несколько недель стороны договорились сократить добычу.

По данным Bloomberg, свое расследование утечек также начали британские власти.