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13:01, 23 апреля 2020

Правозащитники требуют от руководителей российских регионов гарантировать уничтожение личных данных россиян

Правозащитники требуют от руководителей российских регионов гарантировать уничтожение личных данных россиян после окончания режима изоляции и карантина.
Цифровая слежка в стране набирает обороты, обеспокоены международные правозащитники из группы «Агора» и организация по защите цифровых прав Роскомсвобода. В совместном заявлении они подчеркнули: беспрецедентный кризис, с которым столкнулся мир, оправдывает определенное вмешательство в права и свободы граждан. При этом любые ограничения должны быть временными и не нарушать закон. Поэтому необходимо персональные данные россиян, собранные властями в период пандемии, будь то фотографии, геолокация, адреса проживания, номера автомобилей или медицинские диагнозы уничтожить. Сделать это за месяц после того, как снимут ограничения. Каждый случай утечки собранных данных нужно эффективно расследован, виновных найти и наказать, отмечают авторы инициативы. Ни в одном региональном нормативном акте, которым введены ограничения из-за пандемии, нет гарантии, что собранные для борьбы с коронавирусом сведения о частной жизни россиян удалят после снятия карантина, встревожен глава Агоры Павел Чиков. Этим и вызван призыв к главам регионов. За тем будут ли они это делать правозащитники намерены следить.

Напомним, что вчера мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин предложил распространить режим цифровых пропусков на всю страну. После этого минкомсвязи
анонсировало появление такой системы к концу месяца в 21-м регионе.



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