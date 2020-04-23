Правление Союза биатлонистов России объявило о проведении досрочных выборов главы организации

Дату и место проведения пока не назначили. Выборы проводятся из-за ситуации в руководстве союза и для поиска путей выхода из кризиса, — говорится на сайте СБР.

В свою очередь, президент Союза биатлонистов Владимир Драчев сказал агентству РИА Новости, что не принимал участия в решении о созыве внеочередной конференции и выборов. Ранее группа ветеранов российского биатлона потребовала его отставки. Драчева обвиняют в неспособности решить проблемы организации.