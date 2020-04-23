Московские полицейские обнаружили две кальянные, которые работали в центре столицы, несмотря на запрет

В отношении владельцев заведений и их посетителей составлены протоколы, — рассказали агентству «Москва» в главке столичной полиции. При этом полицейские изъяли боле 100 емкостей с кальянными смесями без соответствующей маркировки. Их направили на исследование.
2020-04-23T12:34:00+03:00
2020-04-23T12:34:24+03:00
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12:34, 23 апреля 2020
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