В Перми проходят обыски у первого заместителя председателя краевого правительства Михаила Сюткина

Как передает агентство Интерфакс, это может быть связано с уголовным делом о хищениях при строительстве нового городского зоопарка. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. В свою очередь, в пресс-службе краевого правительства говорят, что следственные действия проводятся в структурах, которые отвечают за вопросы строительства.
2020-04-23T12:33:00+03:00
2020-04-23T12:33:51+03:00
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12:33, 23 апреля 2020
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