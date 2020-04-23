В Перми проходят обыски у первого заместителя председателя краевого правительства Михаила Сюткина

Как передает агентство Интерфакс, это может быть связано с уголовным делом о хищениях при строительстве нового городского зоопарка. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. В свою очередь, в пресс-службе краевого правительства говорят, что следственные действия проводятся в структурах, которые отвечают за вопросы строительства.