Американские власти проверяют сообщения о возможной утечке сведений о переговорах нефтедобывающих стран

Комиссия по торговле товарными фьючерсами выясняет, пользовались непубличной информацией участники торгов, — передает агентство Bloomberg. Из-за утечки сведений о проекте дальнейшего взаимодействия России с другими участниками сделки по сокращению добычи некоторые компании могли сыграть на колебаниях цен, — поясняют источники агентства. Официально сообщения о проверке не комментируют.

В начале марта участники сделки на встрече в Вене не смогли договориться о продлении соглашения. Провал переговоров привел к падению нефтяных котировок.