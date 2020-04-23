Единственный в Екатеринбурге хоспис планируют перепрофилировать под больницу для пациентов с коронавирусом

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Свердловской области, — пишет местное интернет-издание Е1. К завтрашнему дню собираются выписать 10 человек. Пациентам будут оказывать помощь на дому.

С критикой такого решения выступил политик и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он считает, что такой шаг вызовет гораздо больше проблем, поскольку ситуация с онкологическими заболеваниями в регионе хуже, чем с коронавирусом.