Правозащитники призывают власти гарантировать уничтожение личных данных россиян, которые собирают из-за эпидемии

Правозащитники призывают региональные власти гарантировать уничтожение личных данных россиян, которые собирают из-за эпидемии коронавируса. С такой инициативой выступили международная группа «Агора» и организация по защите цифровых прав «Роскомсвобода». Авторы обращения говорят, что кризис, с которым столкнулась планета, оправдывает определенное вмешательство в права и свободы граждан, однако любые ограничения должны носить временный характер. Как пояснил глава «Агоры» Павел Чиков, сейчас в связи с теми мерами, которые принимают власти, у граждан нередко собирают персональные данные в виде фото, адреса, медицинских диагнозов и номеров автомобилей. Утечка подобных сведений приводит к травле людей с диагнозом «коронавирус», — предупреждают авторы обращения.