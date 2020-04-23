Жительница Уфы пожаловалась на обыски и допрос в ФСБ из-за денежного перевода матери арестованного активиста

Ильмира Бикбаева утверждает, что следственные действия в ее квартире прошли рано утром во вторник. Ее супругу предъявили решение суда, после чего Бикбаеву увезли в региональное управление ФСБ. Сама она говорит, что за последние пару лет пожертвовала 6 тысяч рублей матери Айрата Дильмухаметова, в отношении которого заведены пять уголовных дел, в том числе по обвинению в призывах к сепаратизму и по статье об экстремизме. Как передает «Эхо Москвы в Уфе», по их сведениям, силовики хотят привлечь к ответственности по делу Дильмухаметова около двух десятков человек.
2020-04-23T12:04:00+03:00
2020-04-23T12:04:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630308-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:04, 23 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…