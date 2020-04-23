В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков из-за распространения коронавируса

В 21 регионе система вскоре заработает на постоянной основе на время эпидемии.

Жителям Свердловской области все майские праздники придется строго соблюдать требование сидеть дома, и за этим будут пристально следить – в регионе на этот период введут систему пропусков. Об этом объявили в администрации губернатора. Там пояснили, что в области вскоре может начаться спад заболеваемости, и чтобы этому процессу не помешали праздничные гуляния, власти поставили задачу обеспечить максимальную изоляцию. Сейчас прорабатываются все технические моменты и критерии, по которым будет вдаваться документ, анализируют риски и проблемы, которые были в частности у Москвы. Завтра на заседании штаба обсудят, будут ли это бумажные пропуска или цифровые. Оставят ли этот режим и после праздников, пока неизвестно.

Между тем, еще два десятка регионов планируют подключиться к платформе по выдаче цифровых пропусков, попробованной в Московской области. Первыми систему запустят семь областей в центральной России, а со следующей недели регионы Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предлагал распространить систему цифровых пропусков на всю Россию для сдерживания распространения коронавируса.