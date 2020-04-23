Введение автоматического контроля пропусков в Москве показало свою эффективность, — считает мэр столицы Сергей Собянин. Со среды, когда начала действовать новая система, количество людей на улицах уменьшилось на полмиллиона. При этом, по словам Собянина, контролируется не целый поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Мэр еще раз выразил надежду, что такая же система будет распространена на соседние регионы.
2020-04-23T12:02:00+03:00
2020-04-23T12:03:20+03:00
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12:02, 23 апреля 2020
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