Введение автоматического контроля пропусков в Москве показало свою эффективность, — считает мэр столицы Сергей Собянин. Со среды, когда начала действовать новая система, количество людей на улицах уменьшилось на полмиллиона. При этом, по словам Собянина, контролируется не целый поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Мэр еще раз выразил надежду, что такая же система будет распространена на соседние регионы.