Общее число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 63 тысячам человек

За последние сутки в стране было выявлено почти 4800 новых случаев. При этом, как говорят в оперативном штабе, около половины из них – бессиптомные.

В Москве заболеваемость коронавирусом снизилась к показателю шестидневной давности, отмечает агентство «Интерфакс». За последние сутки в столице было выявлено чуть менее двух тысяч новых случаев. Их общее число, по данным оперативного штаба, составляет теперь почти 34 тысячи. Около 700 новых случаев выявлено в Подмосковье: всего там с начала пандемии уже свыше 7 тысяч заболевших.

В Санкт-Петербурге, как сообщает оперативный штаб, за сутки около 200 зараженных, около 100 в Мурманской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, где общее число заболевших выросло почти вдвое. В свою очередь, Нижегородская область стала четвертым российским регионом, где количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек.

В статистике, помимо прочего, не отражена ситуация в больнице Златоуста в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что там выявлен очаг коронавируса: в медучреждении 44 заболевших.

Тем временем всего в России за последние сутки выздоровели более 470 пациентов, их общее число приближается к 5 тысячам человек. Умерли же 555 человек, из них за день – 42.

Россия в настоящий момент идет на 10 месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.